Spitsenprobleem Borussia Dortmund biedt Malen kansen tegen Sporting

Dasa ontbreekt bij Vitesse vanwege Jom Kippoer, Yapi maakt zijn debuut

15 september Thomas Letsch wil met Vitesse overwinteren in de Conference League. De Arnhemse club is in groep G met de topclubs Tottenham Hotspur en Stade Rennes de outsider. Voor een stunt is een zege in de eerste poulewedstrijd tegen NS Mura noodzaak.