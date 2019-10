Sporting nipt langs Rosenborg

‘We zeiden in de rust al dat ze rijp waren voor de slachtbank’

22:57 Teun Koopmeiners was uiteraard dik tevreden na het door AZ met 6-0 gewonnen duel met Astana in de Europa League. ,,Het kon slechter, dit was een mooie avond”, zei de aanvoerder van de Alkmaarders bij FOX Sports. ,,Een uitslag van 6-0 in de groepsfase van de Europa League, dat zegt toch wel iets.”