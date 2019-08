Stam geniet van ploeg maar is voorzichtig: ‘Het kan daar snel fout gaan’

,,We zitten niet in een gemakkelijke periode‘’, weet Stam. ,,We moeten alle zeilen bijzetten om iedereen fit te houden. Als een resultaat dan goed is, zoals vandaag, kunnen dat soort dingen sneller gaan. Daarom is dit resultaat wel heel fijn.’’

,,De omstandigheden in Israël zijn heel anders‘’, vervolgt Stam. ,,Het is daar bijvoorbeeld heel warm. En daar zal het publiek ook heel enthousiast zijn. Zij zullen er alles aan doen om snel te scoren. Wij moeten daar gebruik gaan maken van de ruimtes die er komen.‘’

De Feyenoord-trainer zag behalve uitblinker Leroy Fer (twee goals) ook huurling Edgar Ié een uitstekende wedstrijd spelen. ,,Hij vulde het hartstikke goed in’', aldus Stam. ,,Edgar is comfortabel aan de bal en sterk in de duels. Hij durft in te lopen en weet dan ook nog de vrije man te vinden. Dat heeft hij vanavond prima gedaan.’



Stam verkoos centraal achterin Ié boven Jan-Arie van der Heijden, die zelfs helemaal niet bij de selectie zat. ,,Ik heb na zijn wissel zondag tegen FC Utrecht een gesprek gehad met Jan-Arie en in onderling overleg is besloten hem er vanavond niet bij te halen. Maar in de toekomst kan hij wel weer gewoon bij de wedstrijdselectie zitten.”