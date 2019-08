Stam niet bevreesd voor vreemde ambiance in Georgië

Met een 4-0 overwinning tijdens de heenwedstrijd in de knip, staat Feyenoord morgenavond voor de return tegen Dinamo Tbilisi. Vanwege een straf voor de thuisspelende club, wordt het duel voor zo goed als lege tribunes afgewerkt in Georgië. Ofwel: een onwerkelijke ambiance. ,,Ik verwacht niet dat we verrast zullen worden. We zijn er klaar voor.”

Door Dennis van Bergen



Gek vaak maakte Jaap Stam het niet mee als voetballer, spelen voor een zo goed als leeg stadion. Ja, in Zagreb trad hij met AC Milan ooit eens aan voor volstrekt lege tribunes. ,,Raar om mee te maken is het. Voor de thuisclub, maar ook voor een tegenstander. Je wil het liefst in een lekkere entourage voetballen.”



Misschien zit ‘m daarin morgenavond wel de grootste tegenstander van Feyenoord tijdens de returnwedstrijd tegen Dinamo Tbilisi. In het feit dus dat de Georgische club morgen voor straf zonder eigen fans moet spelen. Slechts een kleine groep Rotterdamse aanhangers is welkom. Desondanks denkt Stam dat zijn elftal er op berekend zal zijn. ,,Direct na de 4-0 overwinning in de heenwedstrijd heb ik mijn spelers al op het hart gedrukt dat ze ook in de return scherp en gretig moeten zijn. Je wilt niet verrast worden. En ik verwacht ook niet dat we verrast zullen worden. We zijn er klaar voor.”



Feyenoord viert feest in het met 4-0 gewonnen heenduel met Dinamo Tbilisi. © Pim Ras Fotografie

Jeugd mee naar Georgië

Feyenoord moet het morgenavond in het warme Tbilisi (op dit moment ruim dertig graden) doen zonder het bekende rijtje Nicolai Jørgensen, die nog altijd herstellende is van een knieblessure, Jens Toornstra en Sven van Beek. Ook Leroy Fer, Dylan Vente, (niet fit), Yassin Ayoub (zijn vrouw staat op het punt van bevallen), Rick Karsdorp (niet speelgerechtigd) zijn er niet bij. Hetzelfde geldt voor Emil Hansson, die weinig zicht heeft op speelminuten in Feyenoord 1 en voor een vertrek staat uit Rotterdam.



Om die reden zijn drie jeugdspelers meegereisd met de Rotterdamse club, te weten Denzel Hall, Crysencio Summerville en Marouan Azarkan. Al lijkt het niet waarschijnlijk dat zij ook daadwerkelijk in actie zullen komen. Stam: ,,Voor de training is het handig om een partijspel te kunnen spelen. Daarbij is het voor die jongens mooi om eens te ervaren hoe een Europese wedstrijd eraan toe gaat.”



Crysencio Summerville (links) en Denzel Hall (rechts). © BSR Agency

Edgar Miguel Ié