Stam ziet durf bij Feyenoord: ‘Daarvoor zijn we beloond’

Vooraf zei Stam dat Porto favoriet was. ,,Ze hadden acht wedstrijden op rij niet verloren. Maar met de juiste manier van ‘pressen’, goed verdedigen en aanvallen waar het kan wist ik dat we konden winnen. Dat is gelukt. Als je tegen dit soort ploegen geen risico’s neemt heb je weinig kans. Dat de tegenstander dan ook kansen krijgt is logisch.”



Conclusies wilde Stam er niet al te veel aan verbinden. ,,Soms was het goed vanavond, maar we willen er naar toe werken dat we altijd goed zijn. Daarvoor zijn nog stappen nodig. Natuurlijk willen we graag in deze poule bij de eerste twee eindigen, maar het is nog veel te vroeg om daarover te speculeren. Laten we eerst maar proberen dit niveau vast te houden.”