Statistieken | Record gloort voor Daley Blind, Ajax jaagt op 700ste Europese goal

• Het is de eerste keer in de geschiedenis dat FC Midtjylland en Ajax elkaar treffen, en de eerste keer dat FC Midtjylland überhaupt een Nederlandse club treft in Europa. Niettemin zijn er enkele dwarsverbanden tussen Ajax en de Deense kampioen: Rafael van der Vaart en Rasmus Kristensen speelden voor beide clubs.

Lees hier waarom Ajax ondanks enkele coronagevallen in de selectie gewoon moet spelen van de UEFA. • In de UEFA Youth League troffen FC Midtjylland en Ajax elkaar al wel. Mede door een doelpunt van een Deen, Christian Rasmussen, won Ajax Onder 19 in augustus in Nyon met 3-1. Dat was de vanwege corona uitgestelde de kwartfinale van het vorige seizoen.



• Denemarken en Ajax is in onderlinge confrontaties geen fijne combinatie voor de Amsterdammers. Ajax won slechts één van vier duels op Deense bodem. In 2006 maakte Klaas-Jan Huntelaar beide goals in en tegen Kopenhagen (1-2). Lees hier meer.

• FC Midtjylland is het Champions League-seizoen zwak begonnen met twee nederlagen. In de MCH Arena van Herning was Atalanta vorige maand met 4-0 te sterk. Vorige week gingen de Denen op Anfield onderuit bij Liverpool (2-0). Bij een nederlaag vanavond tegen Ajax wordt Midtjylland de eerste Deense club ooit die puntloos blijft na drie groepsduels in de Champions League.



• Scoort Midtjylland niet, dan worden de Denen de eerste club in Europa sinds Austria Wien in 2013 die niet scoorden in hun eerste drie CL-duels. FC Kopenhagen slaagde daar in 2006 evenmin in. Is Midtjylland dan kansloos voor de knock-outfase? Nee. In 2002 verloor Newcastle United ook zijn eerste drie duels in de Champions League, zelfs zonder ook maar één keer te scoren, maar de Britten haalden toch de knock-outfase.

Record Daley Blind

• Ajax is in eigen huis de laatste tijd niet zo onaantastbaar meer in Europese duels, maar buitenshuis lijken de Amsterdammers onklopbaar. Het verloor slechts één keer in de laatste zestien Europese uitwedstrijden, op 20 februari van dit jaar bij Getafe (2-0). Dat was een duel uit de Europa League. In de Champions League verloor Ajax voor het laatst op 25 november 2014, op bezoek bij PSG (3-1). Sindsdien bleef Ajax tien CL-duels op rij zonder verlies (zes overwinningen en vier gelijke spelen).

Volledig scherm November 2014: Zlatan Ibrahimovic maakt de 2-1 tegen Ajax in Parijs. Het was de laatste CL-nederlaag van Ajax in een uitduel. © ANP

• Ajax heeft nog twee doelpunten nodig om als zesde club in Europa de grens van 700 Europese goals te slechten. Real Madrid (1158), Barcelona (1127), Bayern München (982), Juventus (814) en Liverpool (718) gingen Ajax voor. Scoort Ajax vanavond niet twee keer, dan kan Benfica donderdag de zesde club worden. De Portugezen ontvangen donderdagavond Rangers. Benfica heeft 699 treffers gemaakt.

• Scoort Ajax vanavond, dan is het al de 14de uitwedstrijd in de Champions League op rij, waarin de Amsterdammers doel treffen. Dat is een record.



• Daley Blind kan vanavond de Ajacied worden met de meeste Europese duels in de Champions League en Europa Cup 1. De linkspoot heeft nu met Piet Keizer en Wim Suurbier 43 duels achter zijn naam in het belangrijkste Europese clubtoernooi (inclusief voorrondeduels).