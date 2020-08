Sterrenslag in Lissabon, maar dit keer zonder Messi en Ronaldo

Door Maarten Wijffels



Voetballiefhebbers die de perfecte warming-up willen voor de finale van vanavond (21.00 uur), klikken op een YouTube-filmpje van Neymar. ‘60+ players destroyed by Neymar Jr in PSG’, is de titel. Daarna komen 14 minuten aan heerlijke acties van de Braziliaan voorbij. Met natuurlijk tal van keren de twee specialiteiten van het huis.



1: het afkappen van de bal achter het standbeen.

En 2: het poorten van een tegenstander.



Beide meestal gevolgd door een explosieve versnelling naar het vijandelijke doel. Hij zal het ook vanavond in Lissabon proberen. Want Neymar heeft het naar zijn zin bij deze ‘Final 8’ van de Champions League. Op zijn 28ste lijkt hij eindelijk klaar om de belofte in te lossen die hij zichzelf deed toen hij in 2017 Barcelona verruilde voor Parijs. Na jaren aan de zijde van Messi – en goedbeschouwd in diens schaduw – wilde Neymar zelf bij een club de beste speler ter wereld worden. Maar het kwam er lang niet van. Hij wekte vaak meer ergernis op dan bewondering als The Unhappy King, de mokkende koning.