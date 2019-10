Suárez helpt Barcelona met moeite langs Inter

Hedwiges Maduro 'Valencia kwalita­tief gelijkwaar­dig, maar ik ga voor overwin­ning Ajax’

20:16 Ajax neemt het vanavond om 21.00 uur op tegen Valencia. Hedwiges Maduro begon in de jeugd van Ajax, speelde er in de hoofdmacht en was vervolgens vier seizoenen actief in voor Valencia. Een speciale wedstrijd voor de achttienvoudig international, die vanavond zelf in het Mestalla aanwezig is.