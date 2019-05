Suárez: We stonden erbij als schooljongens... Onvergeeflijk

Trent Alexander-Arnold leek weg te lopen bij een hoekschop, draaide zich onverwacht om en gaf de beslissende voorzet. Suárez: ,,Niemand bij ons lette op. Dat is onvoorstelbaar en onvergeeflijk.''



,,We zijn bedroefd en voelen de pijn'', vervolgde Suárez. ,,Evenals vorig jaar worden we uitgeschakeld op een manier die we hadden kunnen voorkomen. We hebben veel om ons af te vragen en over na te denken. De kritiek op ons zal genadeloos zijn en dat hebben we echt aan onszelf te danken. Steeds weer dezelfde fouten maken is iets wat niet mag. Maar we hebben dat wel gedaan.''