Ten Hag bij vijf beste Nederlandse trainers in Europa

Van der Sar: Griekse fans hadden vrij spel

14:56 Edwin van der Sar kan zich niet vinden in het optreden van de Griekse politie en veiligheidsmensen rond het duel tussen AEK Athene en Ajax in de Champions League. Volgens de algemeen directeur van Ajax was het nooit zo uit de hand gelopen als er tijdig en vakkundig was ingegrepen.