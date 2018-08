Ten Hag: Deze groep willen we bij elkaar houden

Preud'hom­me: Niet het niveau om Ajax te kloppen

14 augustus Michel Preud'homme van Standard Luik haalde de afgelopen weken alles uit de kast om Ajax tot de grote favoriet te bombarderen in het onderlinge tweeluik in de derde voorronde van de Champions League. Toch was de oud-coach van FC Twente zwaar ontgoocheld over de manier waarop zijn ploeg zich naar een ruime nederlaag liet spelen in de Johan Cruijff ArenA (3-0).