Ten Hag duidelijk: ‘Donny speelt beide wedstrijden tegen PAOK’

Door Freek Jansen



,,Donny is erbij en gaat spelen’’, zei Ten Hag zojuist tijdens de persconferentie. ,,En dat zal ook in de return het geval zijn.’’ Ten Hag stond samen met aanvoerder Dusan Tadic de media te woord in het Toumba Stadium in Thessaloniki, waar morgenavond een intense sfeer zal hangen. ,,Het is altijd moeilijk spelen in Griekenland’’, stelt Tadic. ,,Het is een goede les voor onze jonge spelers. Een grote ervaring. Maar wij moeten ons eigen spel spelen, dat is het belangrijkste.’’



De aanvaller zal komend seizoen de aanvoerdersband dragen. Maar Tadic wilde daar niet te zwaar aan tillen. ,,Eigenlijk is het ook niet belangrijk. We hebben meerdere aanvoerders, zoals Daley, Klaas-Jan, Joël en André bijvoorbeeld”, doelde hij op Blind, Huntelaar, Veltman en Onana. ,,Met z’n allen moeten we doen wat goed voor Ajax is. Daar gaat het om.”