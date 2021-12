Ten Hag: ‘Geen enkele ploeg zal het leuk vinden tegen Ajax te spelen’

SamenvattingAjax won vanavond met 4-2 van Sporting Portugal en rondde daarmee een historisch goede poulefase in stijl af. Trainer Erik ten Hag was na afloop tevreden, maar zag ook nog ruimte voor verbetering: „Ze maken een hele mooie goal, maar die is te voorkomen”

Over de intensiteit was de trainer van Ajax tevreden, maar volgens Ten Hag waren de tegendoelpunten het gevolg van het niet goed opvolgen van bepaalde afspraken: „De regels die we moeten volgen, dat deden we niet altijd goed. Bij de eerste goal voetballen ze eronderuit en is er te weinig druk op de bal. Bij de tweede tegengoal moesten we wisselen en was de organisatie even weg. Dan is de afstemming duidelijk niet goed.”

Daley Blind

Daley Blind werd in de rust naar de kant gehaald ten faveure van Nicolas Tagliafico. Ten Hag liet weten dat hij hiervoor koos zodat ook Tagliafico minuten kon maken: „Nico is een hele belangrijke speler voor ons en hij was de tweede helft zelfs aanvoerder. Hij speelt een erg belangrijke rol op de training en is een speler die in de basis kan spelen. Hij heeft een rol in de boel bij elkaar houden en op scherp zetten.”

Tadic

Dusan Tadic had rugklachten en zat vandaag op de bank. Vanaf de zijlijn was de Serviër druk bezig met het spel binnen de lijnen. De aanvoerder heeft al vaker aangegeven na zijn carrière trainer te willen worden en volgens Ten Hag is dat nu al te zien: „Tadic is op het veld een verlengstuk van de trainer. Hij is heel erg begaan met de ploeg en de manier van spelen. Hij is heel veel bezig met coaching. Dat zit in zijn natuur.”

loting

Ajax gaat straks de loting in als één van de groepswinnaars. Dat betekent dat het in de achtste finales tegen een nummer twee speelt, maar een garantie op een makkelijke loting is dit absoluut niet. Ten Hag maakt zich er voorlopig niet druk om: „Ik kijk nooit naar lotingen, want ik heb er toch geen invloed op. We zien wel wat eruit komt. Dat het zwaar wordt, weet je van tevoren, maar we hebben vertrouwen getankt dat we iets kunnen bereiken. Geen enkele ploeg zal het leuk vinden om tegen Ajax te spelen. We gaan er met vertrouwen in. We weten dat we heel goed moeten zijn om naar de volgende ronde te gaan, maar het is niet onmogelijk. Daar zullen we zeker voor gaan.”

