Ten Hag geniet van spel en mentaliteit Ajax: ‘De jongens hebben winnaarsdrang en geven nooit op’

,,Het was een intensieve wedstrijd, maar we hebben het uitstekend gedaan”, begon Ten Hag, die met Ajax het deksel op de neus leek te krijgen toen Nicolás Tagliafico na ruim zeventig minuten met een te korte terugspeelbal de 1-0 van Timothy Weah inleidde. ,,Door één moment van onachtzaamheid kom je achter. Maar daarna zie je weer hoeveel karakter deze ploeg heeft. Dan is het mooi dat Tagliafico er nog een penalty uit haalt .”

Ten Hag stelde zowel trots te zijn op het combinatiespel, als op de veerkracht na de tegengoal. ,,We hebben een hoog niveau gehaald tegen een heel goede ploeg. Er zit mentaliteit en winnaarsdrang in deze kleedkamer. De jongens geven nooit op. Dat heb je vandaag weer kunnen zien. Daar hebben we hard aan gewerkt. Dan is het mooi om te zien dat de dynamiek zich zo ontwikkeld. Dat zullen we blijven stimuleren, want zo kun je iets moois ontwikkelen. Daar zullen we voor blijven gaan.”