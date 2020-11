Ten Hag hoopt op Klaassen in Champions League, Mazraoui, Antony en Labyad beschikbaar

,,Als Klaassen kan rennen, gaat hij sowieso spelen", zo stelde Ten Hag in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland (woensdag 21.00 uur). De middenvelder slaat wel de laatste training over, maar de coach is positief over de fitheid van de middenvelder. ,,Ik hoop en verwacht dat hij morgen beschikbaar is. Hij is nog niet genoeg hersteld om vandaag al te trainen, maar dat verwachten we wel voor woensdag.”



Ook over de fitheid van Noussair Mazraoui (die tegen Heracles Almelo in de rust werd gewisseld), Antony (hamstring) en Zakaria Labyad (knie) is de Ajax-positief gestemd. ,,Dat denk ik wel", antwoordde de Ajax-coach op de vraag of zij beschikbaar zijn. ,,Het kan een overweging zijn om een van die spelers (Antony en Labyad, red.) achter de hand te houden. Mazraoui gaat trainen en de verwachting is dat ook hij beschikbaar is.’



Ten Hag mist tegen de kampioen van Denemarken dus alleen Mohammed Kudus, die voor langere tijd uit de roulatie is. ,,Want alle coronatesten zijn zojuist ook negatief uitgevallen", meldde Ten Hag.