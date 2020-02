Ten Hag na uitschakeling: ‘Getafe deed alles om voetbal onmogelijk te maken’

Ajax-trainer Erik ten Hag kon zijn frustratie over Getafe vanavond maar moeilijk verbergen. Hij kreeg het al snel aan de stok met zijn collega José Bordalás en toonde ook na afloop zijn onvrede over de Spaanse opponent, die vanavond snel op voorsprong kwam en ondanks een 2-1 nederlaag vrij eenvoudig doorging.

,,Getafe deed alles om het voetbal onmogelijk te maken en daar zijn ze goed in. Het was heel frustrerend, vervelend en vermoeiend om naar te kijken. We wisten dat ze eenzelfde aanpak als vorige week zouden hebben, maar we konden daar helaas niet goed mee omgaan", zei Ten Hag. Toch was de coach van Ajax ook kritisch op zijn eigen ploeg. ,,Er was te weinig overleg en structuur van achteruit, waardoor wij ook niet tot goed positiespel konden komen op het middenveld. Dan wordt het ook lastig om voorin kansen te creëren.”

Ajax haalde vorig seizoen nog bijna de finale van de Champions League, maar nu volgt dus al een uitschakeling in de zestiende finales van de Europa League. ,,Dit is inderdaad niet goed genoeg. Maar ik heb het al vaker gezegd: als je goed wil presteren in Europa moet alles kloppen. Dat is op dit moment helaas niet het geval bij ons, ook omdat er te veel sleutelspelers geblesseerd zijn of net terug zijn van een blessure.”

Eiting baalt van tijdrekken

Vooral de snelle tegentreffer is Ajax opgebroken in het verloren duel in de Europa League met Getafe. “Dat maakte het heel lastig”, zei middenvelder Carel Eiting bij RTL7. ,,We moesten ineens heel veel doelpunten maken. We hebben alles gegeven, maar het was te veel van het goede.”

,,Het was ook belangrijk de nodige rust in het spel te houden”, vervolgde Eiting. ,,Misschien hebben we niet zo heel veel kansen uitgespeeld. Maar je kunt ook niet blijven rennen, daar schiet je ook niets mee op.”