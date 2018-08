Ten Hag: Natuurlijk staat de druk er op

Door Daniël Dwarswaard



Het is in aanloop naar de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League onvermijdelijk. Natuurlijk ging het over de zwakke generale van Ajax tegen Heracles Almelo (1-1). Spijt heeft Ten Hag nog altijd niet dat hij met Nicolas Tagliafico, Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne en Frenkie de Jong vier basisspelers rust gaf, met alle gevolgen van dien. ,,Je calculeert van tevoren in dat het ten koste kan gaan van de automatismen. Daar was ik me van bewust, maar ik heb een weloverwogen keuze gemaakt. Over het spel ben ik uiteraard zeer ontevreden. En achteraf is het de koe in de kont kijken. Luik liet afgelopen weekend ook vijf spelers buiten de basis. De Champions League, daar willen we heen. Dan moet je weleens een veer laten."