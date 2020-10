Ten Hag spreekt van zware loting: ‘Dit is wat we willen’

Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax zware tegenstanders treft in de groepsfase van de Champions League met Liverpool, Atalanta en Midtjylland als opponenten. ,,Het had zeker gemakkelijker gekund, maar het is ook een mooie uitdagende loting, waar we niet voor weglopen. Dit is wat we willen.”

De meest aansprekende tegenstander is natuurlijk Engels kampioen Liverpool FC met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. ,,Het is een affiche dat je altijd wilt spelen. Het is schitterend om te beleven. In de poulefase tref je sowieso altijd één fantastische tegenstander. Dan is het prachtig als je tegen Liverpool mag spelen”, aldus Ten Hag.

De Ajax-trainer is ook te spreken over Atalanta, kwartfinalist en revelatie in de vorige editie. ,,Atalanta is een pressingmachine, versloeg gisteren Lazio nog. Mijn ervaring is dat Nederlandse ploegen daar vaak moeite mee hebben. Wij hebben met Frankfurt en Vitesse al tegen zulke teams gespeeld, maar Atalanta doet dat nog een stukje beter.”

FC Midtjylland lijkt op voorhand de zwakste ploeg in groep D. Ten Hag: ,,Ze hebben een opportunistische stijl waarmee ze drie voorrondes hebben overleefd. Ze zijn de kampioen van Denemarken en staan nu ook bovenaan. Ook dat wordt geen makkie. Van Midtjylland weet ik verder het minst. Gelukkig hebben we twee kenners van het Deense voetbal (assistent Christian Poulsen en keeperstrainer Anton Scheutjens, red.) in onze staf die ons kunnen bijpraten.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.