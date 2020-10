Ten Hag: We hebben Liverpool op rand van afgrond gebracht

VideoAjax-trainer was ondanks de 0-1 nederlaag dik tevreden over het vertoonde spel tegen Liverpool. ,,Ik heb een uitstekend Ajax gezien, hebben Liverpool op rand van afgrond gebracht. Het plan was uitstekend en de uitvoering was ook uitstekend.”

Ajax miste wel enkele kansen. Zo raakte Davy Klaassen de paal en verprutste Jurgen Ekkelenkamp in blessuretijd een prima kans. Ten Hag: ,,Deze nederlaag hebben we aan onszelf te wijten. We hebben de kansen gecreëerd, maar je moet wel de trekker overhalen. We hebben onszelf tekort gedaan. In de slotfase trachtten we nog iets te forceren met een noodplan. Dat leverde nog een grote kans op voor Jurgen Ekkelenkamp. Het is dan jammer dat het net niet lukt. Daardoor blijf je nu toch met een bittere smaak achter.”

,,Liverpool was kwetsbaar”, analyseerde hij bij Ziggo Sport. ,,We waren onfortuinlijk maar moeten ook in de spiegel kijken. We waren voorin niet meedogenloos genoeg. Ik denk dat ons strijdplan werkte. Met Blind hadden we een man vrij op het middenveld. Hij deed het uitstekend. Veel ging goed. Ik denk dat 1 procent aan ons spel ontbroken heeft en dat was scoren. Liverpool misten wat spelers, maar wij moesten het ook zonder Antony doen. En Kudus was onze man in vorm. Nee, ik heb nog geen informatie over zijn blessure.”

Quincy Promes, de vervanger van Kudus, lijkt de laatste weken niet op de speler die vorig seizoen zo belangrijk voor Ajax was. Hij verzuimde Ajax na een half uur op voorsprong te brengen toen hij alleen voor doelman Adrian stond. ,,Jullie praten hem aan dat hij uit vorm is”, zei Ten Hag op de persconferentie. ,,Maar ik heb hem laatst tegen Vitesse uitstekend zien spelen. En hij was ook goed in onze uitwedstrijd tegen Sparta toen we met tien man kwamen te staan.”

