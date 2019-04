Ten Hag wil meer en beter met Ajax: ‘Tevredenheid leidt tot luiheid’

Ondanks de goede prestaties is Ten Hag nog niet verzadigd. ,,Dit willen we volhouden. Niemand had aan het begin van het seizoen verwacht dat we hier zouden staan. De manier waaróp we dat hebben gepresteerd, is fantastisch om mee te maken. Maar het motto van deze ploeg is: we hebben iets bereikt, maar we willen meer en beter. Want tevredenheid leidt tot luiheid.”