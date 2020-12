Ten Hag ziet rode draad in mislukte CL-campagne: ‘Als iedereen fit is, hebben we een goede ploeg’

Ajax verloor van Atalanta ( 0-1 ), waar het had moeten winnen om te mogen overwinteren in de Champions League. Davy Klaassen miste in de 75ste minuut een grote kans op de 1-0. Daarna liep Ryan Gravenberch een beetje ongelukkig tegen een tweede gele kaart aan en besliste invaller Luis Muriel de wedstrijd. Klaas-Jan Huntelaar vroeg ook nog om een strafschop bij een duw in zijn rug: ,,Ik vond het moeilijk te zien. Ik dacht dat hij onreglementair werd geattakeerd", aldus Ten Hag, die wel verbaasd was over de rode kaart van Gravenberch. ,,Al kon ik het niet heel goed zien, er stonden mensen tussen.”

,,We hebben dit seizoen geen heel brede selectie voor de Champions League", zei Ten Hag. ,,Dan moet het meezitten zoals twee jaar geleden toen onze sleutelspelers keer op keer beschikbaar waren. In de eerste wedstrijd tegen Liverpool missen we veel kansen en valt Mohammed Kudus uit. In alle wedstrijden tegen Liverpool en Atalanta had er meer ingezeten. Maar het is niet gelukt.” Ajax miste tegen Atalanta naast Kudus ook Daley Blind, David Neres en Lassina Traoré. ,,Ik hoop dat ze snel weer beschikbaar zijn want als iedereen fit is, dan hebben we een goede ploeg", stelde Ten Hag. ,,De Champions League is voorbij. We mogen een halve dag teleurgesteld zijn en dan moeten we ons richten op het duel van zaterdag met PEC Zwolle. Waar de Europa League toe kan leiden, weet Ajax heel goed met de finale van een paar jaar terug, maar we weten van vorig jaar ook hoe het anders kan. Je zult eerst de eerste rondes weer door moeten.”

Onana

Doelman Andre Onana hoefde ook niet lang na te denken over de vraag waarom Ajax niet overwintert in de Champions League. ,,We komen gewoon lastig tot scoren. Dat is ons opgebroken. In alle vier de wedstrijden tegen Liverpool en Atalanta hebben we voldoende kansen gekregen. Zeker op dit niveau moeten die ballen er in. Anders krijg je het lastig. Het is ons net als vorig seizoen niet gelukt om verder te komen in de Champions League. Toch was het weer een enorme ervaring om in de Champions League uit te komen. We trainen voor de Champions League”, zei Onana. ,,Maar nu moeten we zo ver als mogelijk in de Europa League komen. Daar zitten ook sterke ploegen, zoals AC Milan, Arsenal, Manchester United en AS Roma dus ook daar kunnen we grote wedstrijden spelen.”