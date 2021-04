Topduel voor Bjorn Kuipers in Champions League

Geëmotio­neer­de Tadic: ‘Ik had deze misser niet verwacht’

9 april Aanvoerder Dusan Tadic van Ajax maakte na de thuisnederlaag tegen AS Roma (1-2) in de Europa League een geëmotioneerde indruk. ,,Dit doet pijn. Of ik kan huilen? Ja, natuurlijk, voetbal is emotie”, erkende hij aangeslagen bij RTL7.