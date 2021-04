Topper voor arbiter Makkelie in Champions League

Arbiter AS Roma-Ajax bekend, Klaassen koestert fijne herinnerin­gen aan deze Brit

13 april De return tussen AS Roma en Ajax donderdag in de kwartfinales van de Europa League staat onder leiding van een Engelse scheidsrechter. Anthony Taylor, in eigen land actief in de Premier League, fungeert als arbiter. Hij krijgt in Rome assistentie van vijf landgenoten.