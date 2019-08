'Topzet om van bankje bij Feyenoord naar Club Brugge te gaan’

Feyenoord in bakoven van Beer Sheva

14:33 Het is een geluk bij een ongeluk. In de bakoven van Beer Sheva heeft de clubleiding van de club in 2011 besloten om het Turner Stadion letterlijk pal tegen de Negev Woestijn aan te bouwen. Het maakt dat als de brandende zon in augustus eindelijk onder gaat, op een kilometer of tien van de Gazastrook, de temperatuur snel daalt.