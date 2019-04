Tottenham krijgt net als Ajax meer rust voor halve finale Champions League

Niet alleen het eredivisieschema moet worden aangepast om Ajax meer rust te gunnen voor de halve finale van de Champions League. Tegenstander Tottenham Hotspur speelt op zaterdag 4 mei een uitwedstrijd in de Premier League tegen Bournemouth, een duel dat aanvankelijk gepland stond voor maandag 6 mei.

Dat was sowieso niet meer mogelijk omdat twee dagen later de return tegen Ajax in Amsterdam op het programma staat. Tottenham heeft nu zelfs een dag meer rust omdat Ajax op 5 mei de KNVB-bekerfinale speelt tegen Willem II.

In Nederland werd het hele programma van de 33ste speelronde door voetbalbond KNVB verplaatst van 28 april naar 15 mei. Dat moest omdat Ajax op 30 april op bezoek gaat in Londen en de ploeg de twee dagen ervoor niet in actie mag komen volgens de reglementen van de UEFA. Op de voorlaatste en laatste speelronde van de eredivisie worden alle duels tegelijkertijd afgewerkt.

Voorafgaand aan die eerste wedstrijd tegen Ajax spelen de Spurs op zaterdag 27 april thuis tegen West Ham United.