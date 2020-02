Tuchel geniet van terugkeer in Dortmund

,,Ik ben erg dankbaar dat ik twee jaar lang de trainer van Borussia Dortmund ben geweest. Dat was een droom voor me. Als ik morgen niet het voorrecht had om als coach langs de lijn te staan, had ik de wedstrijd sowieso wel als supporter bekeken.”

Neymar en Kylian Mbappé ontbraken het afgelopen weekeinde in het competitieduel met Amiens (4-4), maar zij zijn dinsdag weer inzetbaar. ,,Het maakt voor ons een wereld van verschil als Neymar meedoet. We hebben geen andere speler met dezelfde kwaliteiten”, aldus Tuchel, die te maken heeft met grote druk. Paris Saint-Germain was de afgelopen seizoenen vaak een van de belangrijkste titelkandidaten in de Champions League, maar strandde steeds voortijdig. ,,Hoe we dat kunnen veranderen? Door te winnen”, zei de coach. ,,We hebben alle reden om zelfverzekerd te zijn. We behalen uitstekende resultaten.”