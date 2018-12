UEFA buigt zich over rellen AEK - Ajax

‘We gaan met vertrouwen naar de volgende ronde’

0:54 Erik ten Hag was trots op Ajax na het spektakelstuk tegen Bayern München (3-3). ,,Het is alleen doodzonde dat we het niet niet over de streep hebben getrokken", zei hij. ,,Met nog acht minuten te spelen stonden we met 2-1 voor. Daar moeten we ook van leren.”