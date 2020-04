UEFA houdt twee scenario's voor uitspelen Champions League

Podcast | Real Madrid - Ajax: ‘Mooiste wedstrijd ooit in mooiste stadion ooit’

20 april We blikken terug en gaan vandaag niet zover terug in de tijd: naar 5 maart 2019, naar Real Madrid - Ajax. De wedstrijd van David Neres, van Dusan Tadic, van de bal over de zijlijn (of niet?), van de foto van Frenkie de Jong, van de camera’s op Sergio Ramos en van die vrije trap. Hidde van Warmerdam praat met Sjoerd Mossou, Daniël Dwarswaard en Freek Jansen over een onvergetelijk avondje Bernabeu.