UEFA: Kijk uit voor nep-stewards in Madrid

Madrid stroomt vol met voetbal­fans

14:39 Naar schatting 70.000 Engelse voetbalfans zijn in Madrid aangekomen voor de finale van de Champions League tussen FC Liverpool en Tottenham Hotspur. Vooral de aanhangers van Liverpool, de club van Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, laten zich nadrukkelijk gelden in de binnenstad van de Spaanse hoofdstad. Het duel tussen beide Engelse topteams begint om 21.00 uur in het stadion Wanda Metropolitano van Atlético Madrid.