UEFA straft Feyenoord na wangedrag supporters

De fans van Feyenoord staken vuurwerk af, veroorzaakten wanordelijkheden en gooiden voorwerpen, zo meldt de UEFA. Ook kreeg de club een boete van 55.000 euro. Feyenoord kan nog in beroep. De Rotterdammers melden op hun website dat ze eerst meer informatie wil inwinnen bij de UEFA. Afhankelijk daarvan beslist Feyenoord of het in beroep gaat.



Voorafgaand aan het duel bij Porto spelen de Rotterdammers in de Europa League nog thuis tegen Rangers. In de groep leiden Young Boys en Rangers met 7 punten en staan Feyenoord en Porto op 4.



Onlangs mocht ook Ajax in de wedstrijd in de Champions League in Londen tegen Chelsea geen fans meenemen.