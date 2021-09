UEFA trekt boetes in tegen Super League-rebellen

Slavia Praag zet tiental Union Berlin opzij in groep van Feyenoord

16 september In de groep van Feyenoord heeft Slavia Praag een knappe overwinning van 3-1 geboekt op Union Berlin. De Tsjechen komen zodoende over twee weken als koploper naar de Kuip. Dinsdag nam Feyenoord zelf een puntje mee uit Israël tegen Maccabi Haifa (0-0). De Duitsers kwamen met tien man nog op gelijke hoogte, maar moesten in de slotfase nog twee doelpunten incasseren.