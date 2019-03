UEFA verdedigt omstreden VAR-momenten Ajax en Manchester United

De UEFA heeft uitleg gegeven over de omstreden VAR-beslissingen van deze week in de Champions League. Zo geeft de Europese voetbalbond aan dat er in het ‘geval-Noussair Mazraoui’ goed is gehandeld door alle arbiters. Ajax werd tegen Real Madrid (1-4 winst) niet tegengewerkt door de videoscheidsrechter.

Vlak voor de 0-3 van Dusan Tadic hield Ajax-back Mazraoui de bal volgens de grensrechter maar nét binnen (zie hoofdfoto). In de herhaling leek het erop dat de bal toch echt over de zijlijn was gegaan, al ontstond daar discussie over. Omdat de bal een ronding maakt, zou het kunnen dat een deel van het speeltuig nog niet volledig over de lijn was. Of dat zo is, kon uit de beelden niet onomstotelijk worden bewezen.

Dat vindt de UEFA ook. ‘Er is geen bewijs gevonden voor het feit dat de bal volledig buiten de lijnen is geweest', zo melden zij in een uitgebreid statement. Daarbij zijn ‘alle beelden uit alle mogelijke hoeken minutieus bekeken door de VAR'. Bovendien: ‘De assistent-scheidsrechter stond perfect opgesteld en constateerde dat de bal de lijn niet was gepasseerd. Zodoende ging de arbiter zelf niet kijken.’ Door dat laatste duurde het overleg overigens minuten, met een goede afloop voor Ajax.

Ook ging de UEFA in op de penalty die Manchester United bij Paris Saint-Germain kreeg. Na ongelukkig hands van Presnel Kimpembe kregen de Engelsen in blessuretijd een strafschop, door die te benutten (1-3) schakelden zij PSG uit. ‘De VAR vond dat de scheidsrechter zelf naar de beelden moest gaan kijken. Tijdens de wedstrijd zag de arbiter het moment zelf niet goed, maar na het bekijken van de beelden oordeelde hij dat de bal lang onderweg was en dat het moment dus niet ‘onverwacht’ te noemen is. De arm van de verdediger was bovendien niet langs zijn lichaam.’