UEFA-voorzitter Ceferin neemt stelling: ‘Beëindigen competities voorbarig’

Champions League in augustusAleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, is niet te spreken over de definitieve stopzetting van diverse competities in Europa. De 52-jarige Sloveen noemt de beslissing ‘voorbarig’ en voorziet problemen in de Champions League nu achtstefinalisten als Paris Saint-Germain en Olympique Lyon geen competitieduels meer zullen spelen.

Onder meer de Franse en Nederlandse competitie zullen niet worden afgemaakt. ,,Voor de UEFA is het belangrijk om te weten wie de kampioen en welke clubs tweede, derde en vierde eindigen. Ik ben van mening dat het seizoen in sommige gevallen erg vroeg is beëindigd”, stelt Ceferin in gesprek met BeinSports.



,,Het is allesbehalve ideaal. De situatie kan snel verbeteren zodat iedereen weer kan spelen, maar in meerdere competities is dat nu niet meer mogelijk. Maar als de regering van een land zo'n beslissing maakt, wat kunnen de clubs dan doen? Niets dus. We moeten die keuze respecteren maar goed, ik vind het voorbarig.”

Quote Het uitvoerend comité van de UEFA moet de data nog bevestigen, maar het lijkt erop dat in augustus de Champions League afgerond is Aleksander Ceferin

De 52-jarige bondsvoorzitter voorziet ook problemen in de Champions League. In de Ligue 1 zal niet verder worden gevoetbald, maar Paris Saint-Germain en Olympique Lyon staan wél in de achtste finales van het lucratieve toernooi. ,,Er zitten nog twee Franse clubs in de Champions League die tot augustus niet zullen spelen. Ik betwijfel of het in hun voordeel is om vanuit het niets zware en belangrijke wedstrijden te moeten spelen.”