‘UEFA wil CL en Europa League verkort uitspelen’

PSV-Benfica Lerby riep tegen Van Breukelen: ‘Hé, pak eens een bal’

25 mei 32 jaar geleden won PSV tegen Benfica de grootste prijs in de clubhistorie. In de strafschoppenserie na één van de saaiste finales aller tijden ging Søren Lerby tekeer tegen doelman Hans van Breukelen. ,,Wat ik zei? Dat hij een keer een bal moest pakken, want daar stond hij toch voor onder de lat.”