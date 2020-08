Uitgerekend Coman volgt Robben op als finaleheld: Bayern wint ten koste van PSG zesde Champions League

Ly­on-coach Garcia: ‘Bayern was zeker niet onverslaan­baar’

19 augustus Trainer Rudi Garcia baalde van de nederlaag van Olympique Lyon tegen Bayern München in de halve finale van de Champions League (0-3). ,,We wisten dat we tegen een betere ploeg speelden maar onze tactiek was goed”, analyseerde hij. ,,We benutten alleen de kansen niet.”