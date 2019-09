Uitwedstrijd AZ bij Partizan definitief zonder publiek

Casual-coach rukt op: ‘Voor veel oud-voetbal­lers voelt pak als harnas’

7 september De ene voetbaltrainer staat graag in een trainingspak langs de zijlijn. De ander juist strak in het clubkostuum. Maar nu is er een nieuwe trend: de trainer in een casual outfit. ,,Dat gaan we steeds vaker zien.’’