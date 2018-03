Unai Emery wil niet praten over zijn toekomst

Emery strandde voor de tweede keer op rij met PSG in de achtste finales van de Champions League. Vorig jaar liet zijn ploeg Barcelona ontsnappen. Nu was Real de baas over twee duels: 5-2. Dat terwijl Nasser Al-Khelaifi, de steenrijke baas van PSG, afgelopen zomer ruim 400 miljoen euro uittrok voor de komst van Neymar en Kylian Mbappé.



,,Natuurlijk was winst van de Champions League het grote doel", erkende Emery. ,,Maar nu moeten we gewoon kampioen worden en de Franse beker winnen. Verliezen is nooit leuk. Maar dat kan wel gebeuren als je een club als Real treft. Zonder Neymar hadden we vandaag minder opties voorin. Na die rode kaart voor Verratti werd het nog lastiger."