Van Bommel trots op PSV: 'Genieten op de bank'

PSV won vanavond zeer overtuigend met 3-0, nadat het de heenwedstrijd in Wit-Rusland vorige week al met 2-3 had gewonnen. De kwalificatie stemde Van Bommel uiteraard tevreden, zo vertelde hij tegenover Veronica. ,,Opgelucht? Nee, dat is het verkeerde woord. Ik ben wél hartstikke blij. We begonnen niet helemaal zoals we wilden, maar we werden gedragen door de sfeer in het stadion.''

Uiteindelijk vond Van Bommel ook het spel van zijn ploeg prima. ,,Als trainer wil je zo snel mogelijk je speelwijze overbrengen, spelers in trainingen en wedstrijden overtuigen. Dat is moeilijk, maar als dat in fases goed wordt uitgevoerd, dan zit je als trainer wel te genieten op de bank. En we hadden het vandaag aardig voor elkaar. Afgezien van die eerste paar momenten, waar Jeroen Zoet ons fantastisch redt.''