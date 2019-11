Van Bommel voelt druk toenemen: ‘Een harde tik, dit had ik niet verwacht’

Europees duel in crisissfeer ‘Deze wedstrijd kan een kantelpunt zijn voor PSV’

13:14 In een sfeer van crisis is PSV neergestreken in Oostenrijk. Maar juist het Europa League-duel met LASK kan ook iets doorbreken. Bij een zege is PSV zeker van overwintering. Ook een gelijkspel zet die deur wijd open.