Van der Sar: Het vliegwiel moet nu gaan draaien

Nu kiest Van der Sar bewust een gematigd positieve toon. Natuurlijk zijn hij, technisch directeur Marc Overmars, financieel directeur Jeroen Slop en de raad van commissarissen gigantisch opgelucht. Maar Van der Sar wil voorkomen dat deze sterke prestatie als een prijs voelt. Hij ziet het eerder als een begin. ,,Het vliegwiel moet nu gaan draaien.’’



Dat betekent: met deze ploeg kampioen worden, misschien een stuntje in de Champions League, en anders na de winterstop verder in de Europa League. Over contrast gesproken: drie maanden terug stond ‘Sar’ voor een woedende groep fans die de spelersbus opwachtte na het gênante verlies in PSV’s kampioenswedstrijd.



,,We hebben een dramatisch seizoen 2017-’18 achter de rug. Dat is echt niet vergeten, maar we zijn nu blij met dit resultaat’’, zegt Van der Sar. ,,Dit was het doel. We hebben in november al aangekondigd dat we de selectie op tijd rond wilden hebben en kwaliteit wilden inkopen. Daar werd door de buitenwereld aan getwijfeld. Maar we hebben binnen alle geledingen van de club de schouders eronder gezet.’’



Maar ook vooral de portemonnee getrokken. Ja, het is in essentie gek dat Ajax miljoenen neertelt om een zelf opgeleide speler als Daley Blind terug te kopen. Maar tegelijkertijd ook een teken dat het eindelijk eens menens is. Blind was tegen Kiev één van de uitblinkende Ajacieden. Positioneel ijzersterk. Nooit kwam Ajax in Oekraïne, mede daardoor, in de paniekmodus. Ook niet toen kans op kans werd gemist.