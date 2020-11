Van der Vaart over duel ex-clubs: ‘Normaal gesproken pakt Ajax zes punten tegen Midtjylland’

Samenvatting Luuk de Jong ook in CL belangrijk voor Sevilla

28 oktober Luuk de Jong zorgde in augustus met twee goals ervoor dat Sevilla de Europa League won: de spits is ook in de Champions League belangrijk voor de Spaanse club. Hij schoot vanavond zijn ploeg op voorsprong in het duel met Stade Rennais. Zijn goal bleek de enige van de avond.