Van Dijk euforisch na hoofdrol: ‘Dit is gewoon schitterend’

Van Dijk zette met het hoofd de Engelsen op voorsprong, 2-1. ,,Ik denk dat je wel kunt spreken van mijn belangrijkste treffer ooit, al wil ik die voor Oranje hier in Duitsland in Nations League niet vergeten. Maar nee, voor Liverpool heb ik nog nooit op zo'n belangrijk moment gescoord.‘’



,,We wisten dat het moeilijk zou worden’', zei Van Dijk. ,,Bayern heeft geweldige spelers. Maar we zijn overtuigend overeind gebleven. Op een wat ongelukkige manier moesten we de gelijkmaker toestaan. We waren echter niet aangeslagen en zijn goed doorgegaan.’’