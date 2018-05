Van Dijk: Finale tegen Real Madrid wordt een mooi potje

Verdediger Virgil van Dijk is op 26 mei in Kiev met Liverpool nu zelf van de partij in de eindstrijd, met opnieuw de titelhouder uit Spanje als andere finalist. ,,Ja, het kan snel gaan'', glunderde de aanvoerder van Oranje na de verloren return bij AS Roma (4-2). ,,We gaan naar Kiev voor de finale tegen Real Madrid. Dat is toch geweldig? Dat wordt een mooi potje. Ik heb er nu al zin in, maar laten we eerst onszelf in de Premier League gewoon nog kwalificeren voor de Champions League.''