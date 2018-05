Van Dijk: Moedig zijn en ons ding doen

Liverpool, dat als vierde eindigde in de competitie, gaat voor de zesde Champions League-titel in de historie. ,,Het was een geweldig seizoen voor Liverpool en hopelijk kunnen we het afmaken in Kiev," vertelt de Nederlands international op de clubwebsite.

,,We verdienen het om daar te zijn, dus dat gaan we laten zien ook. Moedig zijn en ons ding doen. We gaan ons optimaal voorbereiden, het zal een moeilijke wedstrijd worden gezien de kwaliteiten die Real Madrid tot zijn beschikking heeft.''

Liverpool wil tijdens de finale in Kiev toeslaan met het drietal Mohamed Salah, Sadio Mane en Roberto Firmino. De spitsen zijn samen goed voor 46 doelpunten in 14 Champions League-wedstrijden en hebben een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale.