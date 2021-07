Van Ginkel tevreden met optreden van PSV: ‘We moesten scherp zijn en waren dat ook’

,,We hebben heel weinig weggegeven", begint Van Ginkel voor de camera van RTL 7 aan zijn verhaal. ,,We wisten dat we in de eerste twintig minuten scherp moesten zijn, omdat Galatasaray nog wat goed te maken had. Uiteindelijk maken niet zij, maar juist wij de goals.”



Dankzij treffers van Noni Madueke en Van Ginkel stond PSV comfortabel op een 0-2 voorsprong. Twee makkelijk gegeven gele kaarten zorgden ervoor dat Galatasaray nog enigszins terug in de wedstrijd kwam en via Mbaye Diagne de aansluitingstreffer maakte. ,,De volgende wedstrijd is hij er nu niet bij en dat is zuur, maar ik denk dat we het over het algemeen goed hebben gedaan. We moesten scherp zijn en waren dat ook. Je moet er niet voor zorgen dat het hier gaat leven", doelt de middenvelder op de 8000 aanwezige supporters.