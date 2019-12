Van halve finalist naar vroege uitschakeling: deze acht clubs gingen Ajax voor

Ajax stond vorig seizoen nog bijna in de finale van de Champions League, maar werd een halfjaar later uitgeschakeld in de poulefase. Welke clubs overkwam dit de afgelopen zestien jaar nog meer in de huidige opzet van de Champions League?

Internazionale (2003)

Tot en met het seizoen 2002/2003 was er nog een tweede poulefase in de Champions League. Internazionale kwam dat seizoen tot de halve finale, waarin AC Milan na een 0-0 en 1-1 in San Siro naar de finale ging. In het seizoen erop kwam Inter niet door de poulefase. Het begon nog goed met zeges op Arsenal (0-3) en Dinamo Kiev (2-1), maar pakte in de vier duels daarna nog maar twee punten en eindige op doelsaldo onder Lokomotiv Moskou.

Volledig scherm Hernán Crespo in duel met Alessandro Nesta op 7 mei 2003. © AFP

Deportivo La Coruña (2004)

Deportivo La Coruña haalde in 2004 de halve finale van de Champions League, nadat het in de achtste finale won van Juventus en in de kwartfinale knap afrekende met AC Milan. Na de 4-1 nederlaag in San Siro leek het wel gedaan, maar de return in Galicië werd met 4-0 gewonnen. In de halve finale was de latere winnaar FC Porto net te sterk (1-0 over twee duels).

Volledig scherm In 2004 verspeelde AC Milan met Kaká in de kwartfinale een 4-1 voorsprong tegen Deportivo La Coruña.

Villarreal (2006)

Villarreal werd in 2002 en 2003 nog vijftiende in La Liga, maar in 2006 reikte de ploeg van coach Manuel Pellegrini en sterspeler Juan Román Riquelme zeer verrassend tot de halve finale van de Champions League. Na het uitschakelen van Rangers en Internazionale was Arsenal in de halve finale te sterk. De goede prestaties in Europa gingen dat seizoen wel ten koste van de resultaten in de Spaanse competitie, waarin Villarreal slechts zevende werd en daardoor in het seizoen 2006/2007 de Intertoto Cup in moest.

Volledig scherm Juan Román Riquelme ziet zijn strafschop gekeerd door Jens Lehmann: niet Villarreal, maar Arsenal gaat naar de finale van de Champions League. © AP

Schalke 04 en Manchester United (2011)

In 2011 stonden Schalke 04 en Manchester United tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. United won overtuigend (6-1 over twee duels), maar verloor in de finale op Wembley vervolgens vrij kansloos van FC Barcelona. Wel werd United dat seizoen kampioen in de Premier League. Het seizoen erop werd de ploeg van Sir Alex Ferguson verrassend uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, waarin het onder Benfica en FC Basel eindigde.



Schalke deed het volgende seizoen niet eens meer mee aan de Champions League, want ondanks de aanwezigheid van grote namen als Manuel Neuer, Joël Matip, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic, Raúl González Blanco, Jefferson Farfán en Klaas-Jan Huntelaar werd de club uit Gelsenkirchen in 2011/2012 zeer teleurstellend veertiende in de Bundesliga.

Volledig scherm Het jaar 2011 was er voor Schalke 04 en Manchester United één met pieken en dalen. © PICS UNITED

Chelsea (2012)

Volledig scherm Chelsea kwam in 2012/2013 niet door de poulefase van de Champions League, maar won dat seizoen nog wel de Europa League. © PICS UNITED Chelsea werd in het seizoen 2011/2012 zesde in de Premier League, maar de grote droom van de Russische clubeigenaar Roman Abramovich kwam wel uit: Chelsea won de Champions League. In de Allianz Arena in München werd Bayern na strafschoppen verslagen. Het seizoen erop kwam de titelverdediger niet door de poulefase van de Champions League. Juventus pakte 12 punten en Chelsea pakte net als Sjachtar Donetsk 10 punten, maar de club uit Oekraïne ging door op basis van onderling resultaat. Wel won Chelsea dat seizoen nog de Europa League, door op 15 mei 2013 met 2-1 te winnen van Benfica. Branislav Ivanovic maakte in de 93ste minuut de winnende goal in de Amsterdam Arena.

AS Monaco en Atlético Madrid (2017)

AS Monaco en Atlético Madrid waren in 2017 de verliezend halve finalisten in de Champions League. Monaco verloor van Juventus, Atlético ging onderuit tegen stadsrivaal Real Madrid door een hattrick van Cristiano Ronaldo in het heenduel. Monaco veroverde dat jaar de harten van vele voetballiefhebbers, maar het succes in eigen land (kampioen) en Europa betekende wel dat smaakmakers als Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko vertrokken. Dat verlies was in het seizoen daarop pijnlijk merkbaar voor Monaco, dat slechts twee punten pakte in een groep met Besiktas, FC Porto en RB Leipzig.



Atlético Madrid werd derde in de groep, met vier punten minder dan AS Roma en Chelsea. De ploeg van Diego Simeone treurde niet en boekte nu succes in de Europa League, die werd gewonnen na overtuigende zeges op FC Kopenhagen, Lokomotiv Moskou, Sporting Portugal, Arsenal en Olympique Marseille.