Van leerzaam en speciaal tot loodzwaar: Slot, Schmidt, Letsch en Jansen over Europese lotingen

PSV komt als enige Nederlandse ploeg uit in de Europa League, waarin Real Sociedad, AS Monaco en Sturm Graz de tegenstanders zijn. ,,Sturm Graz ken ik nog uit mijn tijd bij Red Bull Salzburg”, zei trainer Roger Schmidt, die van 2012 tot en met 2014 werkzaam was in Oostenrijk. ,,Het is een goed team, maar alle teams in de poule zijn dat.” De trainer geeft aan dat PSV ook na de winterstop actief wil zijn in Europa. ,,Het is sowieso een uitdaging, maar vorig jaar kwalificeerden we ons ook als eerste in onze groep. Ons doel is om na kerst nog Europees voetbal te spelen. Daar gaan we voor.”

AZ

AZ liep de EL juist net mis en moet in de Conference League spelen tegen Cluj (Roemenië) Randers FC (Denemarken) en FK Jablonec (Tsjechië). ,,Het is toch een podium waarop je je kan presenteren. Zo zie ik het", sprak trainer Pascal Jansen. ,,En ook tegen dat soort ploegen zul je je voor moeten bereiden. Het is leerzaam voor jonge spelers. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Ik maak mijn spelers elke dag duidelijk dat het niet moet maken of je tegen RKC speelt of bijvoorbeeld. PSV.”

Jansen ziet zijn ploeg graag eerste worden in de poule. ,,Dat is wel de ambitie. Want die ambitie hadden we in de Europa League ook.” Van Jablonec weet Jansen al het nodige. ,,Die speelden tegen Celtic in de voorronde van de Europa League dus die hebben we al goed bekeken. Dat komt goed uit.”

Namens Feyenoord reageerde trainer Arne Slot op de Conference League-loting, die de Rotterdammers koppelde aan Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haïfa. ,,We hebben drie sterke tegenstanders geloot. Uit pot 1 is dat uiteraard altijd zo met voor ons Slavia Praag. Ik denk dat wij uit pot 3 de zwaarste ploeg treffen met Union Berlin uit de Bundesliga. En daarnaast Maccabi Haifa, die formatie ken ik niet zo goed, maar ik kom die ploeg wel vaker tegen bij Europese wedstrijden. Dit is ook een poule die niet in de Europa League niet had misstaan. De doelstelling? We willen een bepaald soort voetbal spelen. Dat moet gepaard gaan met zoveel mogelijk overwinningen en met de ontwikkeling van spelers.”

Vitesse

Tot slot Vitesse, dat een loodzware loting heeft gekregen: Tottenham Hotspur, Stade Rennes en NS Mura. ,,Het is speciaal om tegen die topploegen te spelen, in schitterende stadions en in mooie steden. Hiervoor zijn we allemaal voetballer of trainer geworden.” Volgens de Duitse coach is het een van de zwaarst mogelijke groepen. ,,Tottenham Hotspur speelde twee jaar geleden nog de finale van de Champions League, een podium waarop Stade Rennes vorig seizoen ook acteerde.” Dit soort tegenstanders is echter ook waarom Vitesse zo graag Europees wil spelen. “Zo zie je ook maar dat de Conference League niet zomaar het derde toernooi van Europa is, maar dat de kwaliteit van de deelnemers echt hoog ligt.”