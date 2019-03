Van Vlap tot Memphis, iedereen smult van deze foto

Spaanse media loven ‘jeugdig’ Ajax en zijn vernieti­gend voor Real Madrid

12:58 Een ‘jong en verrassend’ Ajax en een Real Madrid dat definitief afscheid neemt van zijn glorieuze tijdperk in Europa. Dat is de tendens vanochtend in de Spaanse kranten, vol onbegrip en hoon over die extra gele kaart die Ramos in Amsterdam pakte.