Van Weghorst tot Frimpong: Nederlanders op zoek naar Europees succes

In Belgische media bestaan twijfels of Ruud Vormer vanavond fit genoeg is om aan de aftrap te staan in het schitterende affiche tegen Manchester United. De 31-jarige aanvoerder kent sowieso een merkwaardig Europees seizoen. Met Club was hij in de Champions League dicht bij een stunt in Bernabéu (2-2), waar Vormer zelf een rode kaart pakte die hem drie wedstrijden schorsing opleverde. Hij miste twee duels met Paris Saint-Germain en een wedstrijd tegen Galatasaray. Club finishte als derde en ging de Europa League in, waar met het Manchester United van Tahith Chong (20) een geduchte tegenstander wacht.