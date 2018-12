VAR ingevoerd in knock-outfase Champions League

In september meldde de UEFA nog dat de VAR pas vanaf het seizoen 2019-2020 zijn worden ingevoerd in de Champions League, totdat de Europese voetbalbond vorige maand liet doorschemeren dat het hulpmiddel mogelijk nog voor de zomer als zou worden ingezet. Dat voornemen werd vandaag bekrachtigd. In de Nederlandse competitie wordt dit seizoen voor het eerst gebruikgemaakt van videoarbitrage. In heel wat Europese competities krijgen de arbiters hulp van collega’s die op basis van tv-beelden kunnen ingrijpen bij spelbepalende momenten.

Ajax heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League en krijgt daarin dus vanaf de achtste finales ook te maken met videoarbitrage. ,,We hebben onderling gezegd: waarom zouden we nog wachten?’', zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bij een bijeenkomst in Dublin. ,,We zijn er klaar voor om de VAR al te gaan gebruiken. Het vormt een waardevol hulpmiddel voor de scheidsrechter en reduceert het aantal foute beslissingen.’'

De UEFA besloot ook om de videoarbiter al dit seizoen te gebruiken bij de finale van de Europa League, het EK voor spelers onder 21 jaar én tijdens de finaleronde van de Nations League in Portugal, waarvoor ook Oranje zich heeft geplaatst. In september werd al beslist dat komend seizoen vanaf de laatste voorronde van de Champions League overal videoarbitrage wordt ingezet. De bond overweegt ook om dat vanaf 2020 in de Europa League te doen. Het is de bedoeling dat de VAR bij het EK 2020 ook actief is.